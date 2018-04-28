ОТРК «Югра» и коллективы КТЦ «Югра-Классик» записали песни военных лет

31 песня военных лет, 4 оркестровые миниатюры и 45-минутная симфония Шостаковича. 56 артистов и музыкантов КТЦ «Югра-классик» репетировали по 8-10 часов в день.

И совместный проект окружной телерадиокомпании и концертно-театрального центра почти состоялся. На данный момент идет монтаж программы. Из всей записи будет сделано несколько программ общим объемом на три часа музыки.

Съемку вели три дня в самой большой студии ОТРК «Югра», впервые в ней задействовали 8 HD-камер. Ольга Евдокимова Сергей Клименко стали режиссерами проекта.

Отметим, что вживую концерт можно будет услышать в Большом зале КТЦ «Югра-Классик» 9 мая в 16:00 на концерте «Я помню! Я горжусь!».