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ОТРК «Югра» и коллективы КТЦ «Югра-Классик» записали песни военных лет
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ОТРК «Югра» и коллективы КТЦ «Югра-Классик» записали песни военных лет 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
31 песня военных лет, 4 оркестровые миниатюры и 45-минутная симфония Шостаковича. 56 артистов и музыкантов КТЦ «Югра-классик» репетировали по 8-10 часов в день.
И совместный проект окружной телерадиокомпании и концертно-театрального центра почти состоялся. На данный момент идет монтаж программы. Из всей записи будет сделано несколько программ общим объемом на три часа музыки.
Съемку вели три дня в самой большой студии ОТРК «Югра», впервые в ней задействовали 8 HD-камер. Ольга Евдокимова и Сергей Клименко стали режиссерами проекта.
Отметим, что вживую концерт можно будет услышать в Большом зале КТЦ «Югра-Классик» 9 мая в 16:00 на концерте «Я помню! Я горжусь!».
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