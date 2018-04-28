«На игры не хватает времени» — интервью с одним из создателей музыкального проекта «Game Symphony Japan»

Японский дирижер продвигает культуру видеоигр и аниме в массы

В этом году с серией концертов по всей России выступает японский дирижер Кеничи Симура (Kenichi Shimura). Под его руководством оркестры в разных городах исполняют мелодии из известных видеоигр (Castlevania, Final Fantasy, Dark Souls, Metal Gear Solid) и аниме (Attack on Titan, Evangelion). В это воскресенье он выступит в моем родном городе Тольятти, а 13 мая уже будет в Москве. Специально для DTF получилось взять небольшое интервью у музыканта.

Кеничи Симура (Kenichi Shimura)

Вы уже посещали Россию в 2015 году. Почему выбрали нашу страну? Как вообще люди реагировали на новую для них музыку? В конце концов, это непривычная для многих классика.

До этого я приезжал в Россию достаточно часто. Около пятнадцати раз. Очень много выступал с санкт-петербургским академическим симфоническим оркестром. Уже после, в 2014 году, мы создали проект «Game Symphony Japan» и начали выступать с концертами по всему миру. В России, конечно, их было меньше. Но в каждом городе я вижу, что люди по-настоящему любят видеоигры и аниме, а также знают практически все композиции, которые мы играем.

Почему не классическая музыка, а музыка из видеоигр и аниме?

Я никогда не разделяю музыку из видеоигр или аниме. Для меня это одно целое направление. Я начал заниматься именно этой музыкой, потому что она звучит по-новому для слушателя. В Японии музыка из видеоигр и аниме, как например в Evangelion, включает в себя элементы вокала, какой-то даже попсовости и классики. Сегодня это звучит свежо и интересно, на мой взгляд. Кроме этого, главная идея такой музыки — это передача истории. На своих концертах вы слышите не просто набор композиций. Все действие напоминает больше театральное представление. На некоторых композициях люди даже плачут.

Лично на вас какие видеоигры и аниме повлияли больше всего?

Когда я был ребенком на меня очень сильное впечатление произвела первая Final Fantasy и Марио. Для меня они были захватывающими. Когда я начал заниматься музыкой, я пообщался и познакомился со множеством композиторов. Мне были интересны не только сами игры, но и как они создаются, в частности музыка к ним.

На этих концертах я пытаюсь передать тот труд, который был затрачен на создание этой музыки. В Японии много хороших композиторов, но только некоторых из них хорошо знают в других странах. Моя задача показать их работы миру.

А сами бы хотели писать музыку?

Написанием не занимался, только аранжировка. Я не композитор. Но в будущем, конечно, хотел бы попробовать.

Над какой игрой или аниме хотели бы поработать, если представиться такая возможность?

В игровой индустрии хочется поработать над какой-нибудь РПГ с открытым миром и хорошим сюжетом. А из анимации, хотелось бы поработать с Хаяо Миядзаки

На ваш взгляд, в чем главные отличия классической музыки от видеоигровой?

В классической музыке используется стандартная оркестровка. В видеоиграх вы можете добавлять все что угодно. Электронную музыку, расширенную ритм секцию, хоровое пение и т.д. Нобуо Уэмацу (композитор серии Final Fantasy) рассказал мне, что свое вдохновение для работы он находил в кельтской музыке, а также российской классической музыке. Ему очень нравится Чайковский. В Японии мы называем его мелодистом (композитор, музыка которого отличается особенной яркостью, выразительностью мелодии — прим. автора). Его мелодии очень похожи на русские. Они широкие, напевные и красивые.

К слову о классической русской музыке. Несколько лет назад, наш отечественный игровой журналист Антон Логвинов беседовал с создателем серии Metal Gear Solid Хидео Кодзимой . У вас в программе есть главная тема из игры. Журналист обнаружил, что она очень похожа на композицию «Зимняя дорога» Георгия Свиридова . Как вы думайте, это произошло случайно или композитор специально использовал мелодию советского музыканта?

Я не знал про такое совпадение. В Японии очень многие любят русскую классическую музыку. Все может быть. Было ли такое заимствование сделано специально? Мне сложно ответить на этот вопрос.

Во что сейчас сами играйте?

На игры не хватает времени из-за концертов и гастролей. В основном играю на смартфоне. У меня сейчас накопилась целая стопка из игр, в которые хотелось бы поиграть.

Если появится свободное время, в какие игры сыграйте прежде всего?

Final Fantasy XV, Dragon Quest XI и последний Sonic. А вообще я бы хотел попробовать русские игры. Я очень много наслышан об игре World of Tanks.

Да, это довольно популярная игра в России, только разработана она в Белоруссии.

Может быть вы тогда сможете порекомендовать мне российскую игру, в которую я должен сыграть?

Очень сложно назвать какие-то хорошие игры, сделанные в России. Про Тетрис вы точно знаете. Если честно, на ум приходит только серия игр Metro, но она сделана украинскими разработчиками. Уверен, что читатели сайта DTF смогут вспомнить намного больше примером и я бы потом скинул их вам на электронную почту.

Это было бы замечательно! Потому что в Японии у нас очень мало информации и представлений о русских фильмах или видеоиграх.

Какие еще города вы посетите в ближайшее время?

После будет Владивосток, Монголия, Брянск, Москва, Омск, Томск и Санкт-Петербург.

Одно из выступлений в России. Челябинск. 2015 год.