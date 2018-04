Канье Уэст — следующий президент США?

Канье Уэст выпустил песню в поддержку Трампа . Новый трэк Ye vs. The People он записал вместе с рэпером Типом T. I. Харрисом, обладателем «Грэмми». При этом последний, в отличие от Канье, не поддерживает политику Трампа. В песне они ведут диалог о президенте США. Трэк начинается со слов Канье о том, что победа Дональда Трампа на выборах доказала ему возможность когда-нибудь стать президентом: «Обама был послан Небесами, но когда Трамп победил, это доказало, что я могу быть президентом».

Канье Уэст неоднократно высказывался в поддержку президента США. Недавно в своем Twitter он опубликовал фото бейсболки, подписанной Трампом и назвал президента братом. В ответ Трамп в своем Twitter поблагодарил рэпера за поддержку. «Спасибо, Канье, очень круто!», — написал Трамп. В соцсетях сразу заговорили о том, что между ними явно броманс.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought.

— KANYE WEST (@kanyewest) 25 апреля 2018 г.

Марк Престон корреспондент CNN «У Канье действительно теперь есть высокопоставленные друзья, возьмем хотя бы президента Трампа. В его Twitter недавно появился пост, где он поддерживает и защищает президента США. И, конечно же, президент Трамп тут же сделал репост. Правда, позднее Канье рассказал, что его супруга ( Ким Кардашьян ) посоветовала ему опубликовать новый пост о том, что он поддерживает не все, что делает Трамп. Судя по всему, Канье снова активно вовлечен в политику».

Встреча Уэста и Трампа впервые произошла в декабре 2016 года в башне Трампа сразу после выборов. Тогда это вызвало сильный резонанс у фанатов рэпера. Многократный лауреат премии «Грэмми» известен своими дерзкими высказываниями. После того, как в 2005 году на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, он заявил в прямом эфире, что «Президенту Джоржу Бушу наплевать на черных», намекая на то, что большинство пострадавших от урагана были афроамериканцы, и им пришлось не один день ждать помощи властей. В своих воспоминаниях Буш назвал этот инцидент самым отвратительным в своей карьере. Сам Уэст также ранее заявлял о своем намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году.