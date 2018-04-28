Канье Уэст выпустил новую, как её прозвали в сети, «странную» песню Lift Yourself 

На многочисленных философских постах в своём Твиттере Канье Уэст не остановился. Под конец недели рэпер выпустил новую песню под названием Lift Yourself. Да, возможно, это не самая лучшая композиция мужа Ким Кардашьян, но она точно единственная в его карьере, которая содержит так много фраз со словом poop (что переводится с английского как «говно»).
В скобках к названию трека Канье сообщил, что песня является диссом (стиль музыки, в котором автор поливает грязью своего соперника) на Ebro — ведущего американской радиостанции. Просто недавно Уэст дозвонился в эфир шоу с Ebro и начал признаваться ему в любви.
Послушать песню можно здесь, на сайте рэпера (самое интересное начинается с 1:55).