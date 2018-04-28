Канье Уэст выпустил новую, как её прозвали в сети, «странную» песню Lift Yourself

На многочисленных философских постах в своём Твиттере Канье Уэст не остановился. Под конец недели рэпер выпустил новую песню под названием Lift Yourself. Да, возможно, это не самая лучшая композиция мужа Ким Кардашьян , но она точно единственная в его карьере, которая содержит так много фраз со словом poop (что переводится с английского как «говно»).

В скобках к названию трека Канье сообщил, что песня является диссом (стиль музыки, в котором автор поливает грязью своего соперника) на Ebro — ведущего американской радиостанции. Просто недавно Уэст дозвонился в эфир шоу с Ebro и начал признаваться ему в любви.

Послушать песню можно здесь, на сайте рэпера (самое интересное начинается с 1:55).