На Тверском бульваре заработала выставка «Москва музыкальная»

На Тверском бульваре заработала выставка, посвящённая музыкальной истории столицы XX и XXI веков. Она называется «Москва музыкальная». Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Экспозиция открылась в рамках фестиваля «Московская весна а сappella».

Представлено 70 фотографий, в том числе архивные снимки выступлений оркестров, хоров, мировых звезд, снимки с крупных городских мероприятий. Например, можно узнать, как проходил праздник песни у здания Московской консерватории в 1960 году.

Ранее сообщалось, что в столичном метро запустили поезд «Московская весна a cappella».