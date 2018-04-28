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На Тверском бульваре заработала выставка «Москва музыкальная»
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На Тверском бульваре заработала выставка «Москва музыкальная» 

RT на русском 49 минут назад
Фото: Москва24
На Тверском бульваре заработала выставка, посвящённая музыкальной истории столицы XX и XXI веков. Она называется «Москва музыкальная». Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Экспозиция открылась в рамках фестиваля «Московская весна а сappella».
Представлено 70 фотографий, в том числе архивные снимки выступлений оркестров, хоров, мировых звезд, снимки с крупных городских мероприятий. Например, можно узнать, как проходил праздник песни у здания Московской консерватории в 1960 году.
Ранее сообщалось, что в столичном метро запустили поезд «Московская весна a cappella».
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