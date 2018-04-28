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Выставка «Москва музыкальная» открылась на Тверском бульваре
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Выставка «Москва музыкальная» открылась на Тверском бульваре 

Москва24 22 минуты назад
Фото: Москва24
На Тверском бульваре в рамках фестиваля «Московская весна а сappella» открылась выставка «Москва музыкальная». Посетители смогут узнать о музыкальной истории столицы XX и XXI веков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На выставке представлено 70 уникальных фотографий. Среди них архивные снимки выступлений оркестров, хоров и мировых звезд, а также фото с крупных городских мероприятиях, включая фестивали из цикла «Московские сезоны».
Гости узнают, как проходил праздник песни перед зданием Московской консерватории в 1960 году, увидят фото выступления ансамбля юных скрипачей в 1970 году и многое другое.
Творческий фестиваль «Московская весна а сappella» стартовал в столице 27 апреля. По всему городу работают 61 площадка, живые концерты ежедневно идут почти на 40 сценах.
В этом году фестиваль собрал 1630 участников из 16 стран мира и 40 регионов России. Продлится «Московская весна а сappella» до 9 мая.
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