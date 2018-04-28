Бард Владимир Томшин споет 4 мая для жителей Богородского

Концерт будет посвящен празднованию 73-й годовщины Великой Победы.

В отделе социальных коммуникации и активного долголетия филиала «Богородское» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» в пятницу, 4 мая, состоится концерт, посвященный Дню Победы. Перед жителями района выступит рок-музыкант, бард, один из лучших представителей российской рок-культуры Владимир Томшин.

Во время концерта прозвучат песни, посвященные подвигу советского солдата в борьбе с фашизмом. Отметим, что одно из его произведений «Бессмертный полк» достойно заслужило признание и любовь слушателей разного возраста, как и другие его произведения на тему войны и Победы.

Начало концерта в 13:15 по адресу: ул. Бойцовая д. 10, к. 5.