В СЗАО споют песни военных лет

В предверии праздника Великой Победы, в СЗАО прозвучат песни военных лет. В галерее «ГРАУНД Ходынка» 6 мая выступит симфонический ансамбль Романа Чистякова

— Роман Чистяков — лауреат международных конкурсов, пианист, музыковед, преподаватель, общественный деятель — рассказали в галерее.

Песни военных и послевоенных лет переложат на классические инструменты, среди которых: скрипка, флейта, габон и виолончель. Помимо исполнения самых песен, руководитель коллектива поведает об истории и особенностях программы. Посетить концерт может любой желающий по адресу: улица Ирины Левченко, дом 2. Представление начнется в 14:00