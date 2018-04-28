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В СЗАО споют песни военных лет
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В СЗАО споют песни военных лет 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В предверии праздника Великой Победы, в СЗАО прозвучат песни военных лет. В галерее «ГРАУНД Ходынка» 6 мая выступит симфонический ансамбль Романа Чистякова.
— Роман Чистяков — лауреат международных конкурсов, пианист, музыковед, преподаватель, общественный деятель — рассказали в галерее.
Песни военных и послевоенных лет переложат на классические инструменты, среди которых: скрипка, флейта, габон и виолончель. Помимо исполнения самых песен, руководитель коллектива поведает об истории и особенностях программы. Посетить концерт может любой желающий по адресу: улица Ирины Левченко, дом 2. Представление начнется в 14:00
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