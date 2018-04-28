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В ЦСМ «Коньково» прошел отчетный концерт студии гитары
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В ЦСМ «Коньково» прошел отчетный концерт студии гитары 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
26 апреля в ЦСМ «Коньково» на Миклухо-Маклая, 20 состоялся отчетный концерт студии гитары. Ребята почувствовали себя настоящими артистами, ощутили, каково это — выступать перед публикой, пусть пока и не многочисленной, а состоящей только из родных и знакомых.
Ребята, занимающиеся в музыкальной студии «Серебряные струны», продемонстрировали своим родителям и друзьям успехи в овладении этим, только с виду простым инструментом, а на самом деле требующим терпения, труда и таланта.
Во время концерта ребята вместе со своим преподавателем исполнили несколько мелодий. Зал провожал юных гитаристов бурными аплодисментами.
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