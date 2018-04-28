В ЦСМ «Коньково» прошел отчетный концерт студии гитары

26 апреля в ЦСМ «Коньково» на Миклухо-Маклая, 20 состоялся отчетный концерт студии гитары. Ребята почувствовали себя настоящими артистами, ощутили, каково это — выступать перед публикой, пусть пока и не многочисленной, а состоящей только из родных и знакомых.

Ребята, занимающиеся в музыкальной студии «Серебряные струны», продемонстрировали своим родителям и друзьям успехи в овладении этим, только с виду простым инструментом, а на самом деле требующим терпения, труда и таланта.

Во время концерта ребята вместе со своим преподавателем исполнили несколько мелодий. Зал провожал юных гитаристов бурными аплодисментами.