В Волгограде состоится премьера симфонической «Поэмы» 

6 мая на концерте Волгоградского академического симфонического оркестра, посвящённого 75-летию Сталинградской битвы, впервые будет исполнена симфоническая «Поэма».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, произведение петербургского композитора Игоря Воробьёва написано специально для оркестра к юбилею Сталинградской Победы. По словам художественного руководителя оркестра Андрея Аниханова, «Поэма» стремится не столько показать героические события, сколько передать их современное видение. На концерте также прозвучит симфония-баллада №22 Николая Мясковского, 7-я «Ленинградская» и 8-я симфонии Дмитрия Шостаковича, сочинение для голоса Рейнгольда Глиэра. Мероприятие состоится 6 мая в Центральном концертном зале филармонии в 17:00. Более подробную информацию можно получить по телефонам 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24.