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Киркоров высмеял русских рэперов в новом клипе
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Киркоров пародирует модных рэперов в новом клипе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из клипа
Новый клип Филиппа Кирокорова "Цвет настроения синий" показали в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Король поп-музыки примерил неожиданный образ рэпера Face и вытворял в кадре невообразимые вещи: курил в детской, крушил полки в магазине и даже показывал средний палец.
Компанию ему составили другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Григорий Лепс изображал бомжа, Ольга Бузова предстала в роли кассирши из супермаркета, Яна Рудковская с сыном сыграли покупателей. Также в клипе можно увидеть Тимати, рэпера Гнойного, Николая Баскова, Амирана Сардарова, ведущего "Дневник хача", и самого Ивана Урганта, который дважды появляется в кадре и один раз в образе Киркорова.
За несколько часов клип уже посмотрели более 100 тысяч раз, и это не предел. Такой подарок певец сделал к собственному дню рождения: 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 18 лет, если, конечно, верить сюжету клипа.
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