Киркоров высмеял русских рэперов в новом клипе

Киркоров пародирует модных рэперов в новом клипе

Новый клип Филиппа Кирокорова "Цвет настроения синий" показали в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Король поп-музыки примерил неожиданный образ рэпера Face и вытворял в кадре невообразимые вещи: курил в детской, крушил полки в магазине и даже показывал средний палец.

За несколько часов клип уже посмотрели более 100 тысяч раз, и это не предел. Такой подарок певец сделал к собственному дню рождения: 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 18 лет, если, конечно, верить сюжету клипа.