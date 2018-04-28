«Для нас это будет первый опыт»: архангельская «Корица» выступит на международном фестивале в Норвегии

Самая романтичная групп Архангельска, сочетающая в своем творчестве элементы джаза, соула, рока и фанка, зазвучит на норвежской сцене. «Корица» примет участие в известном международном опен-эйр фестивале BUKTA-2018, который пройдет с 19 по 21 июлям в Тромсё. Чтобы покорить зрителя, у архангельских музыкантов будет 30–40 минут — именно на такое время рассчитано их выступление. Теперь стартует этап подготовки, предстоит серьезно пересмотреть репертуар и тщательно подобрать композиции для норвежской сцены, рассказала 29.ru солистка группы Анастасия Рычкова.

Выступление на международной сцене в живую для ребят будет впервые. До этого их песни за границей слышали, но только в записи — на волнах английского радио.

Отобраться на фестиваль помогли прошлогодние «Беломор-Буги». На этом северном рок-параде «Корица», кстати, тоже выступила впервые.

— Осенью этого года Александр Мезенцев пригласил нас на «Беломор-Буги». Для нас это был знаковый момент. Очень долгое время пытались попасть на фестиваль, но никак не получалось, потому что группа играет легкую музыку. После нашего выступления к нам подошли представители с норвежской стороны. Они отсматривали команды, предложили попробовать себя. Для нас, конечно, было неожиданно и здорово, мы ответили однозначно — «да». Нам сразу сказали, что информацию будут уточнять в течение года. В мае смогут дать точный ответ — и вот нашу заявку подтвердили. Для нас это будет первый опыт, — рассказала Анастасия.

Сейчас музыканты будут работать над своей фестивальной программой. Какие композиции в нее войдут, пока не ясно. У ребят есть и собственные композиции, переведенные на английский язык. Исполнить их перед слушателями со всего мира вживую, по словам музыкантов, было бы хорошим опытом.