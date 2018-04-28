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«Будет кровь и японские самураи»: танцовщицы из Екатеринбурга снимутся в клипе «Мумий Тролля»
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«Будет кровь и японские самураи»: танцовщицы из Екатеринбурга снимутся в клипе «Мумий Тролля» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбургская танцевальная труппа «Фора» готовит совместный перформанс с музыкантами группы «Мумий Тролль». Впервые за всю историю группы Илья Лагутенко согласился на сотрудничество с танцорами во время концерта.
Танцовщицы выйдут на сцену во время исполнения песни «Милота» на концерте в КРК «Уралец» завтра, 29 апреля. О том, как им удалось договориться с Лагутенко, рассказала руководитель труппы Алёна Захезина.
— Мы готовили танцевальный спектакль, полностью созданный под музыку группы «Мумий Тролль», покажем его 22 мая в ТЮЗе. Для этого мы связались с музыкантами и попросили разрешение на использование их музыки, — рассказала Алёна. — Мало того, что они согласились, но и предложили поучаствовать в совместном перформансе! Это будет впервые, «Мумий Тролль» раньше никогда не сотрудничал с танцовщиками, всё-таки очень странно смотрятся на сцене вместе рок-музыка и танцы. Но мы согласились и придумали интересную идею танца под песню «Милота» — мы будем в образе японских самураев с катанами и ниндзя, будет литься кровь и всё такое. Мы, если честно, думали, что Лагутенко такое не одобрит, но он сказал: «Это прекрасно, великолепно, мы будем это делать!».
На сцене во время исполнения песни будет пять музыкантов и четыре танцовщика. Всё происходящее собираются снимать на видео, чтобы смонтировать потом live-клип на песню.
Уральцы уже не в первый раз обращаются к творчеству Ильи Лагутенко. Недавно мы писали о том, как наши кинематографисты сняли короткометражку, саундтреком для которой стала песня «Фантастика».
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