Группа Мумий Тролль снимет в Екатеринбурге клип на новую песню

В съемках примет участие известный уральский танцевальный театр «Фора», об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал»

Концерт группы Мумий Тролль состоится в Екатеринбурге завтра, 29 апреля, в КРК «Уралец». Во время исполнения новой песни «Милота» на сцену выйдут участники театра танца «Фора», чтобы исполнить вместе с музыкантами перфоманс. Для группы это будет первое выступление вместе с танцорами.

Танцоры связались с Ильей Лагутенко , чтобы попросить разрешение на использование музыки группы в своем спектакле. Музыкант не только дал свое согласие, но и предложил устроить совместный перфоманс.

Вместе с музыкантами танцоры представят необычное видение «Милоты». Перфоманс будет представлять собой «кровавое побоище». Участники выйдут на сцену в белых костюмах, в образах самураев, с катанами и ниндзя. Все происходящее будет записано на видео и станет live-клипом к песне группы Мумий Тролль.