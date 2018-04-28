Ещё
Группа Мумий Тролль снимет в Екатеринбурге клип на новую песню
Далее:
Читайте также:
Ещё

Группа Мумий Тролль снимет в Екатеринбурге клип на новую песню 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В съемках примет участие известный уральский танцевальный театр «Фора», об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал».
Концерт группы Мумий Тролль состоится в Екатеринбурге завтра, 29 апреля, в КРК «Уралец». Во время исполнения новой песни «Милота» на сцену выйдут участники театра танца «Фора», чтобы исполнить вместе с музыкантами перфоманс. Для группы это будет первое выступление вместе с танцорами.
Танцоры связались с Ильей Лагутенко, чтобы попросить разрешение на использование музыки группы в своем спектакле. Музыкант не только дал свое согласие, но и предложил устроить совместный перфоманс.
Вместе с музыкантами танцоры представят необычное видение «Милоты». Перфоманс будет представлять собой «кровавое побоище». Участники выйдут на сцену в белых костюмах, в образах самураев, с катанами и ниндзя. Все происходящее будет записано на видео и станет live-клипом к песне группы Мумий Тролль.
На своей странице в «Вконтакте» Алена Захезина, руководитель танцевальной труппы, рассказала, что творчеством музыкантов она вдохновляется уже больше 10 лет: «Мечтала это написать 13 лет!Именно столько прошло времени с моей первой работы под него! Если б вы знали, что этот момент для меня значит! Пишу сумбурно, захлёстывает. Долго согласовывали, и вот, всё. Это свершится. Представьте, что вам можно с кем то очень знаковым для вас вдруг поработать вместе. Ну там Бреда Пита на лукбук отфоткать или Элтон Джон в 4 руки с вами на фоно. Я же просто спросила Илью: можно ли музыку его взять на спектакль…Мечты сбываются. Мечтайте».
АиФ Урал: последние новости
Сергей Бобунец в Екатеринбурге анонсирует первый сольный альбом В день рождения Пушкина в Екатеринбурге покажут спектакль «Пушкин» На сцене Дворца молодежи покажут комедию-вихрь «Бестолочь»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Лоза в своем репертуаре7
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями1
Сергей Безруков станет новым Остапом Бендером2
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение