Группа Мумий Тролль снимет в Екатеринбурге клип на новую песню 

В съемках примет участие известный уральский танцевальный театр «Фора», об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал».
Концерт группы Мумий Тролль состоится в Екатеринбурге завтра, 29 апреля, в КРК «Уралец». Во время исполнения новой песни «Милота» на сцену выйдут участники театра танца «Фора», чтобы исполнить вместе с музыкантами перфоманс. Для группы это будет первое выступление вместе с танцорами.
Танцоры связались с Ильей Лагутенко, чтобы попросить разрешение на использование музыки группы в своем спектакле. Музыкант не только дал свое согласие, но и предложил устроить совместный перфоманс.
Вместе с музыкантами танцоры представят необычное видение «Милоты». Перфоманс будет представлять собой «кровавое побоище». Участники выйдут на сцену в белых костюмах, в образах самураев, с катанами и ниндзя. Все происходящее будет записано на видео и станет live-клипом к песне группы Мумий Тролль.
На своей странице в «Вконтакте» Алена Захезина, руководитель танцевальной труппы, рассказала, что творчеством музыкантов она вдохновляется уже больше 10 лет: «Мечтала это написать 13 лет!Именно столько прошло времени с моей первой работы под него! Если б вы знали, что этот момент для меня значит! Пишу сумбурно, захлёстывает. Долго согласовывали, и вот, всё. Это свершится. Представьте, что вам можно с кем то очень знаковым для вас вдруг поработать вместе. Ну там Бреда Пита на лукбук отфоткать или Элтон Джон в 4 руки с вами на фоно. Я же просто спросила Илью: можно ли музыку его взять на спектакль…Мечты сбываются. Мечтайте».