Rae Sremmurd и Трэвис Скотт выпустили новый клип 

Американский хип-хоп дуэт Rae Sremmurd представили клип на композицию «Close» со своего нового, третьего по счету, альбома «SR3MM». В записи трека, а также в съемках видео принял участие Трэвис Скотт, популярный рэпер и бойфренд Кайли Дженнер. Режиссером выступил Майк Пискителли, сотрудничавший ранее c Джоном Фрусчанте, Игги Попом и The Bronx.
Напомним, ранее коллектив совместно с рэпером Juicy J выпустили клип на песню «Powerglidge», также вошедшую в их третью пластинку. Дата релиза «SR3MM» пока не сообщается. Известно лишь, что в работе над ней принимали участие The Weeknd, Фаррелл Уильямс, Зои Кравиц и The Future.