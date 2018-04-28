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Rae Sremmurd и Трэвис Скотт выпустили новый клип
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Rae Sremmurd и Трэвис Скотт выпустили новый клип 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Американский хип-хоп дуэт Rae Sremmurd представили клип на композицию «Close» со своего нового, третьего по счету, альбома «SR3MM». В записи трека, а также в съемках видео принял участие Трэвис Скотт, популярный рэпер и бойфренд Кайли Дженнер. Режиссером выступил Майк Пискителли, сотрудничавший ранее c Джоном Фрусчанте, Игги Попом и The Bronx.
Напомним, ранее коллектив совместно с рэпером Juicy J выпустили клип на песню «Powerglidge», также вошедшую в их третью пластинку. Дата релиза «SR3MM» пока не сообщается. Известно лишь, что в работе над ней принимали участие The Weeknd, Фаррелл Уильямс, Зои Кравиц и The Future.
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