От неоклассики до contemporary. Воронежцам показали современный балет

В четверг, 26 апреля, зрители театра оперы и балеты побывали на «Вечере современной хореографии», который презентовали в рамках фестиваля «Воронежские звезды мирового балета-2018». От одного балета к другому меняется форма подачи — от неоклассики до contemporary.

Без оркестра и драматургии

Плавные движения, пастельные тона, работа в парах — открыла вечер «Бизе-сюита» на музыку Жоржа Бизе . Над постановкой работал начинающий хореограф Иван Кузнецов , для которого балет стал дебютом. В 2017 году он поставил этот балет для солистов Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. На воронежскую сцену Иван Кузнецов перенёс его совместно с известной балериной Еленой Лыткиной, которая выступила в качестве ассистента хореографа.

«Драматургии в этом балете нет, ее не нужно искать. Любой балет рождается из музыки. Я слушал музыку на диске, и у меня в голове появлялись комбинации», — рассказал главный балетмейстер Ростовского музыкального театра Иван Кузнецов.

Постановщик целенаправленно ушёл от оркестрового сопровождения. Балет идёт под звуки фортепиано для того, чтобы подчеркнуть камерность произведения и не перегружать его мощью звучащего оркестра.

Премьера «Болеро»

Центральной связующей частью программы «Вечера современной хореографии» стала постановка главного балетмейстера Воронежского театра оперы и балеты Александра Литягина . Сюжет модерн-балета «Болеро» на музыку одноимённого произведения Мориса Равеля построен на конфликтах и столкновениях различных стилей и эпох. Противостояние классики и модерна, вечного и сиюминутного, начал созидающих и разрушающих усиливается по мере нарастания энергии, исходящей от музыки.

Зрителей провели по кругам виртуального зала, собравшего произведения мирового искусства, и заставили переживать весь спектр чувств, присущих человеку.

«Почему я выбрал «Болеро»? Потому что в этой музыке есть страсть, любовь, конфликт, финал. В ней можно найти все переживания, с которыми сталкивается человек. Именно поэтому в постановке так много внутренних конфликтов героев, — отметил Александр Литягин. — Главную цель, которую я ставил перед собой, это затронуть нотки души зрителей».

Премьера постановки, в которой была задействована практически вся балетная труппа театра, однозначно, удалась. Тех, кто не смог увидеть «Болеро» в рамках фестиваля, Александр Литягин успокоил — теперь балет будет в репертуаре.

Из Большого в Воронеж

Рассеивается туман, и на сцене театра разворачивается новое действие. В финале показали балет «Просветлённая ночь» на музыку одноимённого сочинения Арнольда Шёнберга , созданный Андреем Меркурьевым . Меркурьев не нуждается в особом представлении. Он хорошо известен в стране и за её пределами. Впервые Меркурьев поставил «Просветлённую ночь» в Перми на Дягилевском фестивале, потом перенёс балет в столицу и пригласил в него солистов и артистов Большого театра. И вот теперь доверил танцевать своё произведение солистам воронежской балетной труппы.

«Для меня этот балет о нашей непростой жизни, о том, через что нам приходится проходить — любовь, измены и многое другое. Конечно, показать всю драматургию через секундные действия невозможно, но тут на помощь приходит музыка. Эта постановка о мужском и женском — по отдельности и вместе», — рассказал работающий по контракту солист Большого театра, хореограф, заслуженный артист РФ Андрей Меркурьев.

Как признался постановщик, в воронежском театре он встретил артиста, который как нельзя лучше раскрыл центральный образ спектакля. Максим Данилов подтвердил свой статус артиста, наделённого даром драматического перевоплощения.

«Хочется отметить высокий уровень воронежской труппы. Было очень душевно и круто. Конечно, всегда есть, куда стремиться. И это касается любого театра — воронежского, Большого или Мариинского, — подчеркнул Андрей Меркурьев. — В Советском Союзе любой маленький город имел свою балетную труппу. Потом произошел развал, города остались без балета. И сегодня мое поколение старается делать все, чтобы артисты не уезжали из своих городов. Чтобы они заканчивали училище и занимались в своем городе балетом. Мы должны создавать такие условия, чтобы молодые ребята не уезжали. В таких вещах, конечно, всегда возникает финансовый вопрос. Но когда я начинал, мне было неважно, сколько я получаю. Я трудился и ждал момента. Нужно не забывать, что искусство — это не зарабатывание денег».