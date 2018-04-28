Санкт-Петербург и Москву «зальют» джазом

По всему миру 30 апреля в седьмой раз будет отмечаться введенный ЮНЕСКО Международный день джаза (МДД). Каждый год организаторы выбирают место проведения главного концерта.

В 2018 году большой джаз принимает Санкт-Петербург, но, разумеется, и в Москве ценители этой музыки получат возможность окунуться в атмосферу ритмов и импровизаций по полной программе.

"День" в названии этого праздника музыки — условное обозначение, потому что разнообразные концерты в Петербурге будут проходить в течение трех дней: 28, 29 и 30 апреля. В эти дни пройдут бесплатные концерты в Александровском саду, на новой сцене Мариинского театра и в городских клубах, также будут демонстрироваться фильмы о джазе, запланированы и другие интересные тематические мероприятия.

Однако Петербург не выдержал и начал отмечать МДД заранее. 23 апреля джаз уже звучал на Московском вокзале, 27 апреля — в аэропорту Пулково, а утром 28 апреля в городе от улицы Кораблестроителей до площади Ленина пустили «джазовый трамвай». Причем, его первые пассажиры смогу услышать живую игру джаз-бэнда Федора Кувайцева.

О том, как проходят мероприятия в Северной столице, можно следить в паблике Международного дня джаза «ВКонтакте», а оказавшимся в городе в эти дни — впитывать музыку в Александровском саду.

В Москве ценителей этой музыки обещают «напитать» ею в джаз-клубе «Эссе». Именно он станет центральной площадкой столицы вечером 30 апреля.

Тут с 19 часов запланирован 6-часовой «джазовый марафон» под лозунгом «Say privet to jazz!» Столь странная фраза неслучайна: каждый год страна, в которой проводится главный праздничный концерт, приветствует джазовый мир на своем языке.

В прошлые годы это приветствие звучало на английском, французском, турецком, японском и испанском, а в этом году — на русском, поскольку в 2018-м Международный день джаза принимает Россия.

Вечеринку в «Эссе» обещают зажигательную — с выступлениями известных джазовых коллективов и вокалистов, которые будут сопровождаться видеороликами с исторической справкой по каждому стилю джаза. Кроме того, ожидается прямое включение трансляции в московском клубе с «Глобального концерта» джаза в петербургской «Мариинке-2».