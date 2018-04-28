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Евровидение изменило систему голосования
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Евровидение изменило систему голосования 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @EurovisionSongContest
Совсем скоро состоится ежегодный международный вокальный конкурс "Евровидение-2018". Вокруг этого мероприятия уже не первый год происходят споры и скандалы. Многие считают неверным наше участие в "Евровидении", так как соревнование давно стало скорее политическим, нежели творческим.
Также далеко не всем нравилась относительно новая система оценивания, при которой даже один голос члена экспертного жюри означал для участника невозможность получить 12 баллов от национального голосования.
Однако организаторы шоу снова пересмотрели политику голосования и теперь чем ниже будет оценка эксперта, тем меньше её влияние на конечный результат подсчетов и наоборот.
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