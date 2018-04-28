Симфонический оркестр Удмуртии выступил вместе с диджеями

Ижевск. Удмуртия. В рамках 61-го фестиваля искусств «На родине Чайковского» в Ижевске выступили DJ FEEL и DJ GMorozov. В пятницу, 27 апреля, на сцене ДК «Металлург» клубный музыканты на одной сцене с Государственным симфоническим оркестром Удмуртии представили свою интерпретацию музыки великого композитора.

Питерский ведущий собственного радио-шоу DJ FEEL (Филипп Беликов) отметил, что уже имел опыт выступления с Губернаторским оркестром Санкт-Петербурга. Говоря о симбиозе диджея и классического оркестра, музыкант сказал, что «всё это является иным прочтением классических произведений, которые мы знаем».

Диджей сказал, что, «говоря о мировой практике, есть только несколько интерпретаций „большими“ диджеями классической музыки. Это одно выступление Армина ван Бюрена и одно у Пола ван Дайка . Они играют свои композиции с оркестром».

Казанский DJ GMorozov (Георгий Морозов) писал саундтреки к Российской неделе моды в Москве и Всемирной летней универсиаде в Казани. Музыкант заявил перед концертом, что настроен отработать на тысячу процентов.

«Мне вообще очень нравится Чайковский. Я считаю, что это одно из важнейших достояний нашей культуры. Поэтому притронуться к его музыке и постараться, чтоб это было максимально прилично и необидно для его ярых фанатов, это сложная задача была», — сказал журналистам DJ GMorozov.

Выступление диджеев с симфоническим оркестром Удмуртии

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-04-28.

Директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин , сообщил что цель концерта была одна — привлечь внимание к академической музыке: «Слушателями классической музыки являются во всём мире всего лишь 2-3% населения. В Ижевске, уверен, ещё меньше. Остальных не привлекает потому, что они не сталкиваются с этой культурой».

Алексей Фомин также отметил, что профессионалы скептически относятся к сочетанию классической и электронной музыки: «Мы порой думаем лишь о высоком. Но мы должны задумываться о том, кто её слушает. Иначе, с таким подходом, что до высокой классики должны дорасти — мы можем остаться без зрителя».

По оценке директора филармонии, финал оказался очень оптимистичным: «Уж никак не думал, что зритель встанет в знак благодарности! Но нам данный проект стал уроком. мы поняли, что больше нужно объяснять, в том числе и менеджерам по продаже о данном концерте… Сразу отсечь людей, которые не готовы к экспериментам».

Алексей Фомин признался, что в аншлаговом зале оказалась публика, которой хоть и было немного, но не совсем осознавала слово DJ. «Будем работать и уверен, с каждым разом мы сможем привнести для зрителя особенные краски звуков в сочетании современных форм искусства с академической культурой», — заверил директор Госфилармонии.

Он отметил, что хочет продолжить дальше работать в данном направлении. И в следующем году афиша может включать имена местных DJ, приглашая на ночной концерт.