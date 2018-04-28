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«НАШЕ Радио» начнет вещание в Дубне
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«НАШЕ Радио» начнет вещание в Дубне 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
С первого мая «НАШЕ Радио» начнет вещание в Дубне (Московская обл.) на частоте 106,0 FM.
Начиная с мая Дубну будет бодрить не только кофе, но и голоса ведущих «НАШЕго Радио». Жители этого города смогут слушать любимую музыку в любое время суток, веселиться вместе с «НАШИми ведущими», участвовать в розыгрышах и получать интересные призы от «НАШЕго Радио».
Основу музыкального эфира радиостанции составляют такие легендарные группы, как «ДДТ», «Машина Времени», «Алиса», «Секрет», Земфира, «БИ-2» и многие другие.
Подробности ищите на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.
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