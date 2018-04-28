«Я же не девчонка» — Скруджи может побриться налысо

Вчера состоялся сольный концерт Даны Соколовой. В ожидании большого репортажа, предлагаем заценить интервью со Скруджи. Рэпер стал гостем на шоу, где исполнил вместе с Даной совместный трек «Индиго».

«Мы познакомились с Даной на лейбле, я сразу понял, что она уникальная. Мы долго хотели записать, что-то совместное, не получилась! Когда — это случилось, я был очень счастлив, потому что, Дана одна из самых талантливых девушек страны» — рассказал рэпер

Также Скруджи рассказал и про смену имиджа: «Слушайте, я ведь не девчонка, захочу и налысо могу побриться. Мне нравится меняться!

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