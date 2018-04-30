Звезды отметили юбилей Высоцкого мультимедийным шоу в Лужниках

Организатор грандиозного мероприятия — Ирина Гурницкая подарила Москве настоящий праздник, концерт блестяще провела Ирина Апексимова «вместе» с Владимиром Семеновичем, будто ожившим для зрителей на экранах благодаря современным мультимедийным технологиям.

Певица и композитор AMARIA с большим составом музыкантов в сопровождении оркестра Росгвардии спела песню из репертуара Владимира Высоцкого в оригинальной аранжировке Евгения Крючкова . По отзывам зрителей, номер получился ярким и запоминающимся. Образ Амарии был продуман заранее с привлечением известных в модном мире экспертов: аналитика моды Андрея Аболенкина и дизайнера Анны Чистовой.

«Мы старались подать песню с, в общем-то, незамысловатым сюжетом — в драматическом ключе, и я благодарна Андрею Аболенкину за идею использования мужского костюма, что привело к некой цитате Жана Жене, и способствовало удержанию песни в богемной эстетике, без скатывания в иронию или кабацкий вариант, как во многом диктует ее текст, — поделилась певица. — Благодарю организаторов, всю большую команду проекта за доброе отношение и заботу, которой они окружили артистов шоу. Благодарю зрителей за то, что пришли — это один из самых больших залов в стране, более 7,5 тысяч мест, и, конечно, было приятно видеть, что они не пустуют».

Концерт завершился исполнением песни «На Большом Каретном», которую артисты пели вместе с публикой под продолжительные аплодисменты.

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