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В Белгороде пройдет «Студенческий концерт»
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В Белгороде пройдет «Студенческий концерт» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
30 апреля в 19:00 в Органном зале Белгородской государственной филармонии состоится «Студенческий концерт». В рамках дуального обучения вот уже четвертый год на базе филармонии проводит обучающие уроки лауреат международных конкурсов Химур Халиуллин (орган, клавесин, карильон). Музыкант преподает на кафедре фортепиано Белгородского государственного института искусств и культуры факультатив по классу старинного исполнительства, в который входит клавесин и орган. У Тимура Халиуллина есть студенты, которые с большим интересом осваивают и карильон, и орган.
Каждый год в Органном зале филармонии традиционно проходит отчетный концерт с участием лучших студентов, которые ответственно исполняют репертуар и готовы представить его на суд белгородской публики.
В программе «Студенческого концерта» прозвучит старинная музыка эпохи барокко, музыка И. С. Баха и его сыновей, а так же Ф. Шуберта, Ф. Листа, И. Штрауса, О. Респиги. В концерте примут участие Тимур Халиуллин (орган) и Олег Шейна (виолончель).
Этот концерт можно назвать экзаменационным для студентов, по результатам которого им будет выставляться оценка в зачетную книжку. Для них это своего рода открытий праздничный концерт-экзамен, сообщает пресс-служба филармонии.
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