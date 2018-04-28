SZA и Кендрик Ламар выпустили новый клип 

Американский рэпер и соул-певица выпустили новый совместный клип на композицию «Doves In The Wind», вошедшую в дебютную пластинку SZA «Ctrl». Видео снято в стиле классических кунг-фу фильмов 1970-х годов. Режиссером выступил Набил Элдеркин, ранее работавший с Канье Уэстом, Ники Минаж, Джоном Леджендом и Фрэнком Оушеном.
Напомним, в середине апреля Кендрик Ламар стал лауреатом Пулитцеровской премии в области музыки. Этой награды рэпер удостоился за альбом «Damn», вышедший весной прошлого года. Согласно мнению жюри, в этой пластинке Ламару наиболее точно удалось выразить сложности жизни современного афроамериканца.