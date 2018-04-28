В школе на Волгоградском проспекте прошел фестиваль военной песни

В преддверии празднования Дня Победы в зданиях на Волгоградском проспекте «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» маленькие ученики вторых классов открыли фестиваль военной песни.

«Фестиваль продолжили обучающиеся 3–4 классов. С особым душевным настроем ребята спели песни, написанные в самые трудные и кровопролитные дни войны, посвящая свое исполнение тем, кто не вернулся из боя, кто жизнь отдал за наше счастье, за мир на земле. Кроме того, специально для фестиваля ребята из седьмых классов подготовили спектакли», — говорится на сайте учреждения.

Почетным гостем фестиваля стал внук дважды Героя Советского Союза Маршала Чуйкова — Николай Чуйков. Он привел много интересных и поучительных фактов из биографии великого полководца. (вт)