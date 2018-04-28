Гостям «Московской весны A Cappella» предложат мороженое со вкусом бекона и розовый кофе

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Москвичи и гости столицы в рамках городского фестиваля «Московская весна A Cappella» смогут не только послушать музыку, но и попробовать мороженое со вкусом бекона, горчицы и соевого соуса. Об этом сообщили в субботу в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

"В рамках фестиваля «Московская весна A Cappella» на площади Революции можно приобрести сувенирные игрушки ручной работы по сюжетам народных сказок и на музыкальную тематику, леденцы ручной работы и композиции из карамели. Также можно попробовать мороженое со вкусами бекона, горчицы и соевого соуса и запить его розовым кофе или натуральным лимонадом, меняющим цвет", — говорится в сообщении.

Также на фестивале будут работать 300 торговых шале, где можно будет купить необычные музыкальные инструменты. К примеру, на Арбате алтайские мастера будут продавать латунные варганы. А этнические инструменты — варганы и флейты — можно приобрести на Тверской площади.

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс «Московская весна A Cappella» впервые прошли в столице весной 2017 года. В прошлом году перед зрителями выступили 168 коллективов из 12 стран. Всего прошло 1,2 тыс. живых выступлений, прозвучало порядка 8 тыс. музыкальных композиций.

На втором городском фестивале «Московская весна A Cappella» гости смогут услышать различные музыкальные композиции 184 сольных исполнителей и вокальных коллективов из 16 стран. Среди композиций — кинохиты Болливуда, этническая музыка, джаз а капелла и др. Фестиваль проходит с 27 апреля по 9 мая.