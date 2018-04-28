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Уикенд в Курске с 28 апреля по 2 мая
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Уикенд в Курске с 28 апреля по 2 мая 

Собака 51 минуту назад
Фото: Собака
Концерт Animal ДжаZ, открытие мотосезона, тренинг «Мое предназначение» — как весело и с пользой провести предстоящие длинные выходные в городе.
28 апреля
BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»Концерт Animal ДжаZ21:00  Петербургская группа Animal ДжаZ приезжает с презентацией нового альбома «Счастье». Это первый полноценный студийник группы за последние три года. Вокалист Александр Красовицкий в интервью «Нашему радио» рассказал, что скрывается за названием пластинки: «Счастье — это трудно определимое понятие. Но, безусловно, концептуальным этот альбом не является. То есть, на нем достаточно песен, которые никакого отношения к понятию „счастье“ не имеют. Например, композиция под названием „Подстава“. Я бы сказал, что она, как раз — про абсолютное несчастье. То есть, счастье — это, наверное, тот результат, к которому этот альбом приходит в итоге».
Стоимость: от 1000 рублей
29 апреля
Деревня Духовец Открытие мотосезона13:00 Сбор начнут в 13:00 на Триумфальной Арке, а на поляну отправятся в 15:00. Организаторы обещают благоустроенный отдых: места для палаток, навесы, лавки, дрова и торговые киоски. Не обойдется без традиционного рок-концерта со световым представлением от студии GEARS RECORDS, конкурсов и развлечений. Приятный бонус для девушек с мотоциклом — платить за заезд не придется. Подробности в группе мероприятия во ВКонтакте.
Стоимость: 300 рублей
Арт-клуб БАРReВыступление Манагера19:00  Олег Судаков или Манагер — участник рок-группы «Манагер и Родина», сооснователь проекта «Коммунизм». Писал тексты песен для «Гражданской обороны», а в 2012 году Манагер выпустил два экспериментальных проекта с Grenade Surround — «Блюдо мира» и «Геометрия чувств». Помимо музыки Олег еще пишет публицистические статьи. Их у него уже полсотни.
Стоимость: от 250 до 300 рублей
1 мая  Бар «Енот»Концерт кавер-группы «Так бывает» 22:00  Железногорский кавер-бэнд позиционирует себя как сумасшедшую смесь живой музыки и энергетики. В честь Дня труда исполнители дадут большой концерт. Подробности по телефону: 311-715  Стоимость: 150 рублей
2 мая  Тренинг «Мое предназначение»19:00  Давно хотите понять, чем в действительности тебе заниматься? Хотите жить без груза неопределенности? Когда-то было ощущение счастья, но оно потеряно? Тогда этот тренинг для вас. Вы узнаете, как работает наш мозг и что такое счастье, испробуете действенные техники определения «хотелок», сможете разобраться с навязанными мечтами и стремлениями, определите свой путь и начнете двигаться к нему.
Подробнее: в группе во ВКонтакте.
По материалам интернет-журнала «Морс» и «Афиши мероприятий Курска».
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