В центре «Вдохновение» на Дубнинской 3 мая пройдет праздничный концерт

Специалисты спортивно-досугового центра «Вдохновение» приглашают всех желающих на праздничный концерт в честь Дня победы, который состоится в четверг, 3 мая. Об этом сообщил заместитель главы управы Восточного Дегунина по работе с населением Олег Яковлев.

— В программе концерта — выступления танцевальных коллективов «Гранд сеньоры» и «Эллипс», — рассказал Яковлев. — А после этого для гостей споют вокалисты студии «Вдохновение». Они исполнят избранные песни о любви, войне и весне.

Концерт начнется в 18.00. Вход свободный.

Напоминаем, спортивно-досуговый центр «Вдохновение» располагается по адресу улица Дубнинская, дом 6а. (мю)