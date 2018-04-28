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В центре «Вдохновение» на Дубнинской 3 мая пройдет праздничный концерт
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В центре «Вдохновение» на Дубнинской 3 мая пройдет праздничный концерт 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Специалисты спортивно-досугового центра «Вдохновение» приглашают всех желающих на праздничный концерт в честь Дня победы, который состоится в четверг, 3 мая. Об этом сообщил заместитель главы управы Восточного Дегунина по работе с населением Олег Яковлев.
— В программе концерта — выступления танцевальных коллективов «Гранд сеньоры» и «Эллипс», — рассказал Яковлев. — А после этого для гостей споют вокалисты студии «Вдохновение». Они исполнят избранные песни о любви, войне и весне.
Концерт начнется в 18.00. Вход свободный.
Напоминаем, спортивно-досуговый центр «Вдохновение» располагается по адресу улица Дубнинская, дом 6а. (мю)
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