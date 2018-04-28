В районном детском молодежном центре прозвучат военно-патриотические песни

В детском молодежном центре «Сокольники» пройдет праздничный концерт в честь Дня Победы.

Представители ДМЦ «Сокольники» приглашают всех желающих стать зрителями, посетив концертный зал, расположенный на Стромынке, в доме 11.

В программе заявлены выступление группы «Формула света», а также танцевальные номера. Ведущие-аниматоры задействуют самых юных зрителей в увлекательные активности, чтобы им было комфортно и интересно во время концерта.

Творческая группа «Формула света» исполнит для зрителей песни военно-патриотической тематики. Многие из этих произведений аудитории будут хорошо знакомы.

Ожидается, что среди зрителей концерта будут присутствовать те, благодаря кому мы сейчас ходим под мирным небом и можем отмечать праздник Победы — речь, разумеется, идет о ветеранах нашего района.

Начало концертной программы 3 мая в 18 часов. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Стромынка, дом 11.