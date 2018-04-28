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В районном детском молодежном центре прозвучат военно-патриотические песни
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В районном детском молодежном центре прозвучат военно-патриотические песни 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
В детском молодежном центре «Сокольники» пройдет праздничный концерт в честь Дня Победы.
Представители ДМЦ «Сокольники» приглашают всех желающих стать зрителями, посетив концертный зал, расположенный на Стромынке, в доме 11.
В программе заявлены выступление группы «Формула света», а также танцевальные номера. Ведущие-аниматоры задействуют самых юных зрителей в увлекательные активности, чтобы им было комфортно и интересно во время концерта.
Творческая группа «Формула света» исполнит для зрителей песни военно-патриотической тематики. Многие из этих произведений аудитории будут хорошо знакомы.
Ожидается, что среди зрителей концерта будут присутствовать те, благодаря кому мы сейчас ходим под мирным небом и можем отмечать праздник Победы — речь, разумеется, идет о ветеранах нашего района.
Начало концертной программы 3 мая в 18 часов. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Стромынка, дом 11.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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