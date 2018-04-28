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Самодеятельный коллектив «Лейся, песня!» выступил с концертом в центре соцобслуживания на Черняховского
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Самодеятельный коллектив «Лейся, песня!» выступил с концертом в центре соцобслуживания на Черняховского 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В филиале «Аэропорт» территориального центра соцобслуживания «Беговой» на улице Черняховского состоялся концерт. Музыкальную программу для посетителей учреждения подготовили артисты самодеятельного коллектива «Лейся, песня!». Об этом рассказала заведующая филиалом «Аэропорт» Марина Валиуллова.
— Коллективом «Лейся, песня!» с 2005 года руководит волонтер, активная жительница района Аэропорт Татьяна Добрынина, — поделилась Валиуллова. — На концерте были исполнены песни 50-60-х годов.
Филиал «Аэропорт» расположен по адресу ул. Черняховского, дом 14. (мю)
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