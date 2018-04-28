Самодеятельный коллектив «Лейся, песня!» выступил с концертом в центре соцобслуживания на Черняховского

В филиале «Аэропорт» территориального центра соцобслуживания «Беговой» на улице Черняховского состоялся концерт. Музыкальную программу для посетителей учреждения подготовили артисты самодеятельного коллектива «Лейся, песня!». Об этом рассказала заведующая филиалом «Аэропорт» Марина Валиуллова.

— Коллективом «Лейся, песня!» с 2005 года руководит волонтер, активная жительница района Аэропорт Татьяна Добрынина, — поделилась Валиуллова. — На концерте были исполнены песни 50-60-х годов.

Филиал «Аэропорт» расположен по адресу ул. Черняховского, дом 14. (мю)