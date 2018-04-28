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Александра Серова окончательно перестали узнавать
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Александра Серова окончательно перестали узнавать 

Лиза 1 час назад
Фото: @alexander_serov_official
Александр Серов лишь недавно завел аккаунт в Instagram. В своем микроблоге он поспешил поделиться с поклонниками свежими снимками и видео «из первых рук». На них артист предстал в необычном образе, из-за которого фанатам не сразу удалось узнать в мужчине любимого певца.
Несмотря на то, что многие поклонники обрадовались появлению артиста в соцсетях, некоторым из них не удалось скрыть разочарования, связанного с его внешним видом: «Александр, что с вами, все ли в порядке со здоровьем?», «Вы на себя не похожи, что случилось?», «Время вас не пощадило».
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