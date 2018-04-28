Группа ABBA объявила о выходе альбома в стиле дэт-метал

Члены этой шведской группы, которые представляют собой экспортный товар, уступающий только продукции компаний «Вольво» (Volvo) и ИКЕА (IKEA), объявили вчера на пресс-конференции о своем воссоединении, а также об удивительной смене направления, и все это страшно обрадовало их поразительно большую армию поклонников.

Менеджер группы Симон Вилльямссон (Simon Williamsson) заявил: «Уже давно эти четверо не работали вместе в звукозаписывающей студии, но по причине ошеломительного успеха мюзикла „Мамма Мия“ в течение последнего десятилетия члены группы решили выпустить некоторое количество нового музыкального материала».

«Первоначально они планировали записать еще один альбом в стиле поп-музыки, но можно ли сделать что-либо лучше таких треков как «Dancing Queen», «Mamma Mia», «Super Trouper» и «Happy New Year»? Это просто невозможно — так зачем тогда пытаться?»

«Бьорн в последнее время много работал с группой «Meshuggah», и он хотел, чтобы их музыка приобрела черты стиля грайндор. А когда он обнаружил, что Агнета много слушает музыку таких дет-маталлических групп как Opeth и Amon Amarth, то совпадений уже оказалось слишком много для того, чтобы их можно было игнорировать».

«Они на самом деле много работали над тем, как гармонизировать рычание и гортанные крики, характерные для предпочитаемого ими сегодня жанра, и поэтому их новый альбом будет хитом как для поклонников металла, так и для их родителей».

Новый альбом будет выпущен позднее в этом году вместе с другими элементами франшизы, включая черные футболки в новым логотипом группы, сделанным в агрессивным стиле с использованием почти неразличимого шрифта.