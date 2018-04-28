Бесплатный концерт Земфиры стал платным

фото instagram.com/zemfiralive/Бесплатный концерт Земфиры стал платным5 июля в Нижнем Новгороде выступит Земфира. Концерт пройдет в рамках фестиваля болельщиков FIFA FAN FEST.

Ранее, «Нижегородская правда» писала о том, что на концерт можно попасть бесплатно. Однако, на сайте Кассир.ру появилось объявление о продаже билетов на концерт. Стоимость билетов начинается от 2 тысяч рублей. А чтобы попасть в фанзону, придется выложить 4 тысячи рублей за билет.

Фанаты певицы в недоумении, ведь по положению фестиваля болельщиков, все мероприятия должны проходить абсолютно бесплатно.

Помимо Земфиры, 5 июля на площади Минина и Пожарского выступят звезда российской электронной музыки Mujuice и группа Therr Maitz. 6+