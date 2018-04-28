Ещё
Бесплатный концерт Земфиры стал платным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бесплатный концерт Земфиры стал платным 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото instagram.com/zemfiralive/Бесплатный концерт Земфиры стал платным5 июля в Нижнем Новгороде выступит Земфира. Концерт пройдет в рамках фестиваля болельщиков FIFA FAN FEST.
Ранее, «Нижегородская правда» писала о том, что на концерт можно попасть бесплатно. Однако, на сайте Кассир.ру появилось объявление о продаже билетов на концерт. Стоимость билетов начинается от 2 тысяч рублей. А чтобы попасть в фанзону, придется выложить 4 тысячи рублей за билет.
Фанаты певицы в недоумении, ведь по положению фестиваля болельщиков, все мероприятия должны проходить абсолютно бесплатно.
Помимо Земфиры, 5 июля на площади Минина и Пожарского выступят звезда российской электронной музыки Mujuice и группа Therr Maitz. 6+
Нижегородская правда: последние новости
Более 20 тысяч человек приняли участие в «Библионочи-2018» Любовь под итальянским соусом 15-летнюю девочку нашли в Нижегородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущую спросили про дочь и вибратор37
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение