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Ух, песен сколько спела студия «Фасолька»!
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Ух, песен сколько спела студия «Фасолька»! 

Вестник Бутова 24 минуты назад
Фото: Вестник Бутова
В пятницу, 27 апреля, в Центре «Эврика-Бутово» прошёл весенний отчётный концерт вокальной студии «Фасолька». Увлечённые музыкой дети и подростки выступали дуэтами и исполняли сольные музыкальные номера, подготовленные на занятиях с педагогом.
Большинство «фасолек» показало свои музыкальные достижения за последние несколько месяцев занятий. Среди гостей были и родные юных музыкантов, и просто любители музыки, заглянувшие на концерт. И все они получили удовольствие от услышанного. К тому же, слушатели были приятно удивлены результатами, которых юные певцы достигли за считанные месяцы. И вполне возможно, кто-то из гостей концерта посоветует своим детям или внукам приобщиться к музыке в «Фасольке».
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