Ух, песен сколько спела студия «Фасолька»!

В пятницу, 27 апреля, в Центре «Эврика-Бутово» прошёл весенний отчётный концерт вокальной студии «Фасолька». Увлечённые музыкой дети и подростки выступали дуэтами и исполняли сольные музыкальные номера, подготовленные на занятиях с педагогом.

Большинство «фасолек» показало свои музыкальные достижения за последние несколько месяцев занятий. Среди гостей были и родные юных музыкантов, и просто любители музыки, заглянувшие на концерт. И все они получили удовольствие от услышанного. К тому же, слушатели были приятно удивлены результатами, которых юные певцы достигли за считанные месяцы. И вполне возможно, кто-то из гостей концерта посоветует своим детям или внукам приобщиться к музыке в «Фасольке».