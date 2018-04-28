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Фестиваль музыки и искусств Gamma пройдет в пяти локациях Петербурга
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Фестиваль музыки и искусств Gamma пройдет в пяти локациях Петербурга 

Собака 39 минут назад
Фото: Собака
Крупнейший российский фестиваль музыки и искусства и городской культуры Gamma пройдет в третий раз в Петербурге с 19 по 22 июля 2018 года.
За небольшой срок мероприятие стало претендентом на статус главного техно-события страны. В прошлом году мероприятие прошло на заводе имени Степана Разина, и в нем были задействованы 6 этажей памятника промышленной архитектуры, 85 музыкантов и 67 художников со всего мира, а также показана выставка медиаинсталляций, стрит-арта и ресайкл-арта.
В этом году музыкальный формат, сочетающий актуальные и новейшие тенденции в электронной, инструментальной и академической музыке, пройдет на пяти сценах с разными локациями в городе и внушительным международным лайн-апом, включающим в себя исполнителей из 15 стран мира. Что касается арт-составляющей Gamma, то на фестивале пройдет уникальный эксперимент под названием «Артификация», направленный на развитие и поддержку современного искусства, итогом которого становится масштабная выставка, впервые представленная на фестивале.
Среди хедлайнеров фестиваля: Ancient Methods live (Germany), Cio D'or live (Germany), Drumcell (USA), DVS1 (USA/Germany), Edward (Germany), Loscil live (Canada), ORPHX live (Canada), Peter Broderick live (USA), Roll The Dice live (Sweden), Shaun Baron-Carvais live (France). Ранее идеолог фестиваля Иван Логос рассказал об организации мероприятия и его ближайшем конкуренте — фестивале Flow в Хельсинки.
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