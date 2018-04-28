Концерт французского хора ждет гостей центра «Северное Чертаново»

Выступление французского хора «Cantus Felix» порадует гостей центра «Северное Чертаново» в это воскресенье, 29 апреля.

— Коллектив приедет к нам с музыкальной программой классической музыки прямиком из Франции, из города Бове. Наш Театр исторической реконструкции находится в дружественных отношениях с этим хором, поэтому коллектив «Cantus Felix» сам предложил выступить у нас, — рассказала нашему изданию PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова . — Театр исторической реконструкции — это наша студия, просто там уже сложился коллектив, и набор в нее не ведется. Они ставят постановки 16-19-х веков с исторической достоверностью.

Отметим, что почти все хористы «Cantus Felix» являются выпускниками и преподавателями консерватории «Beauvais». А руководитель коллектива — Yves Delecluse — педагог, заслуженный дирижер, флейтист, лауреат многочисленных премий.

В программе — классическая музыка, в том числе и «Реквием» Габриэля Форе . Начало концерта в 18:00. Пройти регистрацию можно по ссылке.

Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/28/40548/