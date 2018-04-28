Ещё
Концерт французского хора ждет гостей центра «Северное Чертаново»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерт французского хора ждет гостей центра «Северное Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 57 минут назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Выступление французского хора «Cantus Felix» порадует гостей центра «Северное Чертаново» в это воскресенье, 29 апреля.
— Коллектив приедет к нам с музыкальной программой классической музыки прямиком из Франции, из города Бове. Наш Театр исторической реконструкции находится в дружественных отношениях с этим хором, поэтому коллектив «Cantus Felix» сам предложил выступить у нас, — рассказала нашему изданию PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова. — Театр исторической реконструкции — это наша студия, просто там уже сложился коллектив, и набор в нее не ведется. Они ставят постановки 16-19-х веков с исторической достоверностью.
Отметим, что почти все хористы «Cantus Felix» являются выпускниками и преподавателями консерватории «Beauvais». А руководитель коллектива — Yves Delecluse — педагог, заслуженный дирижер, флейтист, лауреат многочисленных премий.
В программе — классическая музыка, в том числе и «Реквием» Габриэля Форе. Начало концерта в 18:00. Пройти регистрацию можно по ссылке.
Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/28/40548/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Артистка национального симфонического оркестра России выступила в библиотеке №151 Песни из всеми любимых мюзиклов прозвучали в центре «Северное Чертаново» Студия «Родничок» организовала свою отчетную выставку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
Ведущую спросили про дочь и вибратор38
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение