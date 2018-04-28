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Вятская филармония приглашает на праздничный концерт, посвященный Дню Победы
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Вятская филармония приглашает на праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В сопровождении Вятского симфонического оркестра имени В. А. Раевского прозвучат песни военных и послевоенных лет.
Главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Константин Маслюк, дирижёр Прохор Протасов.
Будут солировать: Людмила Аникеева (сопрано), Анна Завалина (меццо — сопрано), Константин Морозов (баритон), Константин Юдичев (баритон)
По окончании танцевальная программа.
Программа концерта:
— А. Пахмутова Увертюра из кинофильма»Битва за Москву», исполняет оркестр.
— П. Аедоницкий «Довоенный вальс», исполняет солистка Вятской филармонии Людмила Аникеева в сопровождении оркестра.
— А. Пахмутова «Горячий снег», исполняет солист Вятской филармонии Константин Морозов в сопровождении оркестра.
— К. Листов «Землянка», исполняет солист Вятской филармонии, обладатель Гран — При Всероссийского конкурса Константин Юдичев в сопровождении оркестра.
— М. Блантер «В лесу прифронтовом», исполняет солистка Вятской филармонии Анна Завалина.
— Н. Богословский «Темная ночь», исполняет Константин Юдичев в сопровождении оркестра.
— Д. Шостакович «Народный праздник», исполняет оркестр.
— Д. Покрасс «Казаки», исполняет солистка Вятской филармонии Людмила Аникеева в сопровождении оркестра.
— Э. Колмановский «Алеша», исполняют Анна Завалина и Константин Юдичев в сопровождении оркестра.
— М. Блантер «Катюша», исполняет Анна Завалина в сопровождении оркестра.
— Э. Колмановский «Хотят ли русские войны», исполняет Константин Морозов в сопровождении оркестра.
— Д. Тухманов «День Победы», исполняют все артисты в сопровождении оркестра.
Цена билетов 100-150 руб.
Билеты в кассе и на сайте филармонии PHILARMONIA43.RU, а также на сайте KIROV.KASSY.RU  Справки и бронирование по тел. 64-52-87  Возрастное ограничение — 6+
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