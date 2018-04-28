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Премьера: экспериментальный альбом Etudes от All In Orchestra
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Премьера: экспериментальный альбом Etudes от All In Orchestra 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
У адептов классической и электронной музыки и настоящих новаторов современной музыкальной сцены — All In Orchestra — вышел новый мини-альбом Etudes, который представляет собой радикальный эксперимент по совмещению живых инструментов с авангардом электроники.
В композициях присутствуют фортепьяно, партии смычковых, оригинальная работа духовых и ритм-секций, а яркие гитарные соло становятся здесь важными и органичными элементами индустриального техно, размашистого трэпа и модного клубного хауса. Первый альбом All in Orchestra «The Pieces for Polyvoks and Orchestra» вышел в 2017 году и стал заметным событием в области эклектики и атмосферной электроники. Его продюсированием занимался композитор и резидент французской фирмы La toison d'art Александр Карпов. Лонгплей запомнился экзотичными восточными мотивами, изящными мелодиями, увлекательными нарративными структурами и четко выверенном балансом.
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