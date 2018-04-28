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Разбираться в музыкальных инструментах научат жителей Митина
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Разбираться в музыкальных инструментах научат жителей Митина 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
Жителей Митина научат разбираться в многообразии музыкальных инструментов, своими руками делать музыкальную шкатулку, музыкальное лото и многое другое. Мастер-классы будут проходить на окружной площадке фестиваля «Московская весна, А Cappella», расположенной по адресу: Строгинский бульвар, вл. 9.
Как сообщил официальный портал правительства Москвы, для гостей споют acappella лучшие коллективы со всей России. Будут представлены поп, рок, джаз, соул, госпел, блюз, фолк — все музыкальные жанры.
Напомним, фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая. На 61 фестивальной площадке состоится 1200 выступлений, будет исполнено 8 тысяч песен и музыкальных композиций. (ср)
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