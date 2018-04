Знакомьтесь, Junkyard Storytellaz — они играют фанк и соул как панк-рок

Фанк-квинтет Junkyard Storytellaz играет соул с энергией панк-рока. Ожидаем стейдждайвинг 2 мая — на премьере их первого полноформатного альбома «Golden Guillotine» в Эрарте. Junkyard Storytellaz звучат так, как если бы Игги Поп и Курт Кобейн вдруг решили спеть с музыкантами Нэта Кинга Коула. Клавишник бэнда Сэм (он же Семен) Моргунов предполагает, что это и есть «гаражный соул»: «Мы экспрессионисты, нам нравится играть бешено, авангардно, но мелодично».

В биографии бэнда были затяжные туры, сочинение блюза в отделениях полиции и выступления на торжественных приемах во дворцах. Как и подобает рок-н-ролльщикам, у группы есть свой бар — прежде две реинкарнации «Пыли», а сейчас заведение «Темнеет».

Их драйв живых выступлений оценили детройтские ню-металисты Electric Six, доверив выступить у себя на разогреве. А 2 мая бэнд даст первый большой сольный концерт, на котором представит первый полноформатный альбом «Golden Guillotine».

Грег (Григорий) Залежнев, вокалист Junkyard Storytellaz:

Трудно адекватно сказать о будущем группы, потому что это всегда изрядная доля везения и точность попадания в нерв слушателя. Группа собралась случайно, потому что предложили концерт на случайном же пьяном джеме. Случайно присоединился басист, спонтанно придумана большая часть песен — просто выхвачены из момента. Может, через пару лет, мы случайно соберем ледовый или окажемся на гастролях по Южной Америке, а может — нет. Думаю, что сейчас наша основная цель — продолжать писать музыку, не сдохнуть с голода и собирать залы по России. И если перестать лукавить — все это результат работы в большей степени, чем воля случая. Ну и не надо кривить душой — лет через пять мне бы хотелось обнаружить себя сытым, хорошо одетым, едущим на темно-зеленом ягуаре 90-х годов в переполненный зал какого-нибудь большого клуба, где мы все тем же составом играем что-нибудь абсолютно новое, превосходящее сегодняшние наши песни на две головы. Каждый балабол считает своим долгом озвучить мнимую аксиому о том, что «артист должен быть голодным», но я не заметил особой деградации после коммерческого успеха ни у одного из моих любимых музыкантов, будь то Мадди Уотерс, Rolling Stones, Iggy & The Stooges, Alice In Chains или десятки других, с чьей музыкой я живу. А затухание групп, которые не пришли к коммерческому успеху — сплошь и рядом, особенно это касается всякой гаражной грязи вроде The Gories, или скатившегося в полное дно Ника Дрейка. Примеров — уйма. Проще говоря — хочется заниматься делом и меньше отвлекаться на удовлетворение базовых потребностей и связанное с этим беспокойство.

«Golden Guillotine» это наш первый студийный альбом. В него вошли старые песни, которые уже были на Live EP «The Dog» и несколько новых. В любом случае — даже старый материал звучит здесь совсем по-другому. С того момента мы успели сыграться, да и в целом — то ритм’н’блюзовое/рок’н’ролльное звучание переродилось во что-то совсем иное, что многие авторы, строчащие тексты в музыкальные сообщества, не знают как назвать — то фанк-рок, то панк от мира джаза, то джаз от психоделического рока. Мы решили собрать это все в один смачный плевок под название «Garage Soul», чтобы избавить людей от мук выбора очередного отсталого тега. Больше всего, конечно, досталось звукорежиссеру Севе, который взялся нас писать — мы постоянно придумывали какие-то новые фишки, перезаписывали слабые моменты, то я болел, то был на лекарствах, от которых всё время хочется спать, то не смыкались связки. Похоже, что у него колоссальное терпение, иначе он бы перерубил нас всех топором за этот кретинский экстаз, в который мы впали, получив доступ к студии».

Фото: Антон Рудзат

Стиль: Лилия Давиденко

Визаж: Евгения Сомова