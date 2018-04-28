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В Москве пройдет благотворительный концерт «Мчится к западу военный эшелон…»
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В Москве пройдет благотворительный концерт «Мчится к западу военный эшелон…» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
3 мая в Московском доме национальностей состоится благотворительный концерт «Мчится к западу военный эшелон…», посвященный Дню Победы. Перед ветеранами Великой Отечественной войны выступит вокально-инструментальный ансамбль «Славься, Отечество!» под управлением выпускника Гнесинского училища Михаила Прокофьева.
В живом исполнении прозвучат известные и любимые песни военных лет, а также произведения собственного сочинения. На концерте состоится презентация песни «Мчится к западу военный эшелон…», звучавшая когда-то в окопах. Текст песни привез домой фронтовик Иван Григорьевич Сомов. Затем пожелтевший лист был передан детям и внукам, которые решили дать песне вторую жизнь. — Среди новых песен коллектива немало тех, которые будут особенно дороги воевавшим людям. Ведь именно они, как никто, ценят мир и спокойствие, дающие людям возможность творить. В альбоме «Мчится к западу военный эшелон…» немало лирики — музыки мирного времени, — подчеркнула генеральный продюсер общественной организации «Славься, Отечество!» Марина Забелина. По ее мнению, это гармоничное сочетание — любимых всеми песен военных лет и новых авторских композиций, — по достоинству оценят все, кому посчастливится побывать на концертах этого ансамбля. Это второй концерт в рамках акций, запланированных общественной организацией «Славься, Отечество!» перед самым главным праздником страны. 8 мая музыкальный коллектив с одноименным названием выступит в парке «Сиреневый сад», а на следующий день — в подмосковных поселках Путилково и Марьино.
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