Новосибирская группа с песней «Супергерой» победила в финале музыкального конкурса

Сегодня, в ночь с 28 на 29 апреля, состоялся финал музыкального фестиваля независимых групп Emergenza в Новосибирске: победителем стала группа?, которая поедет на национальный финал в Москву, где определится лучшая группа России, по версии организаторов.

В Новосибирске в фестивале участвовало 40 групп в три этапа, в финал вышли 13 участников. Он проходил в «Подземке».

«Мы выступали 20 минут — пять песен: «В космосе», «После себя», «Супергерой», «Улетай» и «Подведи глаза». Было весело, много народу, все танцевали. Сначала зрители проголосовали за шесть лучших групп из 13, а потом их оценивали члены жюри. Конечно, рады, что победили.

20 мая поедем на национальный финал в Москву», — рассказал корреспонденту НГС барабанщик группы He called her Jen Данил Могильный.

Emergenza — это фестиваль, который проходит в 34 странах и охватывает более 150 городов мира: он «предоставляет возможность молодым коллективам набраться опыта и приблизиться к национальной и международной музыкальной индустрии», отмечают организаторы. После национальных финалов в разных странах победители выигрывают выступление на Taubertal Open Air Festival в Германии перед публикой в 20.000 человек. Поездка оплачивается организаторами.

Недавно на перекрёстке улиц Советской и Ленина в центре Новосибирска выстроилась многометровая очередь молодых людей — они пришли на выступление популярного видеоблогера и рэпера из Уфы Алишера Моргенштерна.