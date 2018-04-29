Скрипач Сальваторе Аккардо заявил о желании выступить в России 

ВАЛЛЕТТА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Итальянский скрипач Сальваторе Аккардо хочет выступить в России. О своем желании 77-летний артист сообщил в интервью ТАСС перед началом концерта, который он дал в субботу в рамках Мальтийского международного музыкального фестиваля, проходящего с 15 апреля в Валлетте.
Концерт Сальваторе Аккардо под названием «Романтическая скрипка» состоялся на главной фестивальной площадке — в Зале Республики Средиземноморского конференц-центра.
Государственный симфонический оркестр Армении открыл вечер исполнением сюиты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Затем на сцене появился Сальваторе Аккардо, и прозвучал концерт для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона. Следующим номером стала пьеса для скрипки с оркестром «Полет сокола», автором которой является мальтийский композитор Алексей Шор. Завершил программу Каприс № 24 Никколо Паганини, исполненный Аккардо на скрипке Страдивари 1727 года.
Посещение России
На вопрос о желании выступить в России Аккардо ответил утвердительно.
"У меня очень много друзей в России" — ответил он. — Мне посчастливилось быть в Москве в 2015 году, когда я входил в состав жюри XV Международного конкурса имени Чайковского. Это был потрясающий эксперимент для меня — работать с русскими музыкантами, в частности, с Максимом Венгеровым, Виктором Третьяковым".
"А если говорить о мастерах недавнего прошлого, то мой кумир, мой идол — это Давид Ойстрах", — признался Аккардо. «Что же до русских композиторов, — продолжил он, — то, должен вам признаться, что у меня есть мечта: я хотел бы сыграть Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича».
Музыкант сказал, что выступал в России «лет двадцать назад». «Сейчас проект моего приезда курирует лично маэстро Валерий Гергиев», — сообщил Аккардо. «Надеюсь, что это случится очень скоро», — заключил итальянский скрипач.
Сальваторе Аккардо о себе
Музыкант родился в 1941 году в Турине, но своей родиной считает Неаполь. «Мама родила меня в Турине, но практически сразу после родов вернулась со мной в родной Неаполь. Я — стопроцентный неаполитанец, именно таковым себя ощущаю», — рассказал скрипач ТАСС.
По его словам, на скрипке он начал играть в три года, воспроизводя мелодии, услышанные по радио. «Если верить в реинкарнацию, то в прошлой жизни я определенно был скрипачом», — заметил сеньор Аккардо. Он гордится тем, что, учась в Неаполе, впервые исполнил Каприсы Паганини в 13 лет.
Музыкант впервые стал отцом в 67 лет. «Стать отцом в зрелом возрасте — великолепно. — Благодаря моим детям, я чувствую себя молодым. Дети — это главный источник энергии и жажды жизни», — заявил музыкант.
Аккардо организовал два музыкальных фестиваля в Италии. В 1992 году он также создал коллектив под названием Аккардо-квартет.
Скрипач является автором музыки к фильму Клауса Кински «Паганини» (1989). Кроме того, он дирижер и педагог, занимающийся преподавательской деятельностью.
"Я преподаю игру на скрипке без малого 40 лет, — сказал музыкант. — Так вот, ни у одного из моих студентов не было проблем с наркотиками. Музыка способна воздействовать на человека терапевтически. Уже доказано, что она положительно влияет на здоровье детей с синдромом Дауна".
Аккардо называл Мальтийский фестиваль «очень важной международной инициативой, которая служит развитию музыкальной культуры». «Я имел возможность играть на Мальте несколько раз, и каждый раз возвращаюсь на этот остров с удовольствием, даже с волнением», — сказал артист.
О фестивале
Мальтийский международный музыкальный фестиваль проходит в Валлетте с 15 апреля по 1 мая. Уже состоялись выступления дирижера и скрипача Дмитрия Ситковецкого, пианистов Николая Луганского и Дениса Кожухина, певицы Любови Казарновской, скрипачей Максима Венгерова и Рэя Чена, пианиста Григория Соколова, скрипача Сальваторе Аккардо.
В воскресенье, 29 апреля, пройдет концерт Трио имени Хачатуряна, затем выступят золотой лауреат Международного конкурса имени Чайковского, виолончелист Нарек Ахназарян, солист Берлинской филармонии, кларнетист Андреас Оттензамер, ожидается визит польского композитора Кшиштофа Пендерецкого.
На фестивале также проходит конкурс молодых пианистов. Музыкантов оценивает жюри, в состав которого входят пианисты Владимир Овчинников и Дмитрий Башкиров, ректор Московской консерватории Александр Соколов и другие. Возглавляет судейскую коллегию дирижер и пианист Константин Орбелян.
29 апреля состоится финальный тур. Премиальный фонд конкурса составляет €200 тысяч, из которых обладатель гран-при получит €100 тысяч.