Скрипач Сальваторе Аккардо заявил о желании выступить в России

ВАЛЛЕТТА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Итальянский скрипач Сальваторе Аккардо хочет выступить в России. О своем желании 77-летний артист сообщил в интервью ТАСС перед началом концерта, который он дал в субботу в рамках Мальтийского международного музыкального фестиваля, проходящего с 15 апреля в Валлетте.

Концерт Сальваторе Аккардо под названием «Романтическая скрипка» состоялся на главной фестивальной площадке — в Зале Республики Средиземноморского конференц-центра.

Государственный симфонический оркестр Армении открыл вечер исполнением сюиты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе . Затем на сцене появился Сальваторе Аккардо, и прозвучал концерт для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона . Следующим номером стала пьеса для скрипки с оркестром «Полет сокола», автором которой является мальтийский композитор Алексей Шор. Завершил программу Каприс № 24 Никколо Паганини, исполненный Аккардо на скрипке Страдивари 1727 года.

Посещение России

На вопрос о желании выступить в России Аккардо ответил утвердительно.

"У меня очень много друзей в России" — ответил он. — Мне посчастливилось быть в Москве в 2015 году, когда я входил в состав жюри XV Международного конкурса имени Чайковского. Это был потрясающий эксперимент для меня — работать с русскими музыкантами, в частности, с Максимом Венгеровым Виктором Третьяковым ".

"А если говорить о мастерах недавнего прошлого, то мой кумир, мой идол — это Давид Ойстрах ", — признался Аккардо. «Что же до русских композиторов, — продолжил он, — то, должен вам признаться, что у меня есть мечта: я хотел бы сыграть Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича ».

Музыкант сказал, что выступал в России «лет двадцать назад». «Сейчас проект моего приезда курирует лично маэстро Валерий Гергиев », — сообщил Аккардо. «Надеюсь, что это случится очень скоро», — заключил итальянский скрипач.

Сальваторе Аккардо о себе

Музыкант родился в 1941 году в Турине, но своей родиной считает Неаполь. «Мама родила меня в Турине, но практически сразу после родов вернулась со мной в родной Неаполь. Я — стопроцентный неаполитанец, именно таковым себя ощущаю», — рассказал скрипач ТАСС.

По его словам, на скрипке он начал играть в три года, воспроизводя мелодии, услышанные по радио. «Если верить в реинкарнацию, то в прошлой жизни я определенно был скрипачом», — заметил сеньор Аккардо. Он гордится тем, что, учась в Неаполе, впервые исполнил Каприсы Паганини в 13 лет.

Музыкант впервые стал отцом в 67 лет. «Стать отцом в зрелом возрасте — великолепно. — Благодаря моим детям, я чувствую себя молодым. Дети — это главный источник энергии и жажды жизни», — заявил музыкант.

Аккардо организовал два музыкальных фестиваля в Италии. В 1992 году он также создал коллектив под названием Аккардо-квартет.

Скрипач является автором музыки к фильму Клауса Кински «Паганини» (1989). Кроме того, он дирижер и педагог, занимающийся преподавательской деятельностью.

"Я преподаю игру на скрипке без малого 40 лет, — сказал музыкант. — Так вот, ни у одного из моих студентов не было проблем с наркотиками. Музыка способна воздействовать на человека терапевтически. Уже доказано, что она положительно влияет на здоровье детей с синдромом Дауна".

Аккардо называл Мальтийский фестиваль «очень важной международной инициативой, которая служит развитию музыкальной культуры». «Я имел возможность играть на Мальте несколько раз, и каждый раз возвращаюсь на этот остров с удовольствием, даже с волнением», — сказал артист.

О фестивале

В воскресенье, 29 апреля, пройдет концерт Трио имени Хачатуряна, затем выступят золотой лауреат Международного конкурса имени Чайковского, виолончелист Нарек Ахназарян , солист Берлинской филармонии, кларнетист Андреас Оттензамер, ожидается визит польского композитора Кшиштофа Пендерецкого.

29 апреля состоится финальный тур. Премиальный фонд конкурса составляет €200 тысяч, из которых обладатель гран-при получит €100 тысяч.