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Billy's Band сняли новый клип
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Billy's Band сняли новый клип 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа Billy's Band готовится представить свой новый клип. Музыканты экранизировали песню «Простим друг друга». Билли Новик заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что в этот раз артисты практически не принимали участие в создании ролика. Подробности читайте только на НСН.
«Ко мне с творческим предложением обратился театральный режиссер, клипмейкер Дмитрий Турков. Он сказал, что давно мечтает снять для Billy's Band клип и добавил, что ему приглянулась песня, которая называется «Простим друг друга». Песня на самом деле хорошая, патетическая. Честно говоря, я даже не стал вникать в сюжет будущего ролика, потому, что, пообщавшись с Дмитрием, понял: этот человек является моим абсолютным единомышленником в плане культурного и эстетического подхода к таким вещам, как съемка клипа», — отметил артист.
Увидеть новую видео работу группы Billy's Band можно будет в ближайшее время. Точная дата релиза пока неизвестна, следите за новостями коллектива!
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