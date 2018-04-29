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В Доме музыки в Москве 11 июня выступят саксофонисты Александр и Дмитрий Брили
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В Доме музыки в Москве 11 июня выступят саксофонисты Александр и Дмитрий Брили 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Концерт ансамбля Bril Family «Путешествие в джаз» пройдет в столичном Доме музыки 11 июня, специальными гостями музыкального вечера станут Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Андрей Макаревич и Максим Леонидов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«На сцене Светлановского зала Московского международного дома музыки 11 июня пройдет концерт ансамбля Bril Family «Путешествие в джаз». Зрители услышат как джазовые хиты, так и лучшие композиции отечественного рок-н-ролла. Их исполнят известные российские саксофонисты Александр и Дмитрий Брили», — говорится в сообщении.
Музыканты сотрудничают со многими артистами. На концертах серии «Bril Brothers представляют» саксофонисты выступали вместе со своими друзьями-единомышленниками Валерием Пономаревым, Мариам Мерабовой, Андреем Макаревичем, Виктором Шендеровичем, Сергеем Жилиным, Алексеем Кузнецовым.
Специальными гостями концерта «Путешествие в джаз» станут Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Андрей Макаревич, Максим Леонидов. Ведущий музыкального вечера — Эммануил Виторган.
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