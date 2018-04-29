В Доме музыки в Москве 11 июня выступят саксофонисты Александр и Дмитрий Брили

«На сцене Светлановского зала Московского международного дома музыки 11 июня пройдет концерт ансамбля Bril Family «Путешествие в джаз». Зрители услышат как джазовые хиты, так и лучшие композиции отечественного рок-н-ролла. Их исполнят известные российские саксофонисты Александр и Дмитрий Брили», — говорится в сообщении.