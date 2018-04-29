Вокруг Баха: концерт студенческого ансамбля STELLA CAMERATA 

MUSICA INTEGRAL — Музыка объединяет — название фестиваля Ассоциации студенческих клубов классической музыки России (АСККМ). Основными задачами Ассоциации являются популяризация классической музыки, повышение культурно-нравственного уровня молодежи, создание условий для сотрудничества и консолидации общества на основе классической музыки. Мир через культуру.
Первый Фестиваль Ассоциации состоялся в 2016 году. Третий нынешний фестиваль — это уже более 100 музыкантов со всей России, участвующих в 10 мероприятиях студенческого форума. Это не только концерты классической музыки на сценах ведущих московских вузов, но и мастер-классы исполнительского мастерства, выставка картин молодых художников «Вдохновлённые музыкой» и заключительный концерт в Большом зале Московской консерватории. Это уникальный молодежный фестиваль классической музыки, объединяющий в камерных ансамблях и оркестре профессиональных музыкантов с музыкантами-любителями.
STELLA CAMERATA — ребята, молодые музыканты-профессионалы отнеслись к своему концерту согласно концепту студенческого движения АСККМ, соотнеся музыкально-исполнительские задачи с культурно-просветительскими.
"Мы, STELLA CAMERATA, существуем год с «хвостиком», впервые участвуем в этом фестивале по приглашению организатора, председателя АСККМ Бориса Жилинского. Привычно мы исполняем музыку старинную, но не только. Наш состав — это студенты 4 и 5 курсов Московской консерватории Юлия Сабитова (скрипка), Дарья Саватеева (клавесин), Александра Зверева (флейта), Ружавинский Никита (виолончель) и я, " — рассказал ведущий концерта Акишин Борис (гобой). «Наша программа „Вокруг Баха“ состоит из музыки современников Иоганна Себастиана, его коллег, друзей, сыновей и его самого, поэтому представляет некую картину времени, картину мира, в котором жил Бах.»
Иоганн Фридрих Фарш — малоизвестный сейчас современник Иоганна Себастиана часто упоминается Бахом в своей переписке. Бах, Гендель, Телеман знали и ценили его музыку. Квартет Си-бемоль мажор для флейты, гобоя, скрипки и баса континуо Фарша камерно-торжественно открыл концерт. Четыре партии, но пять исполнителей. Виолончель вторила нижнему голосу клавесина, собственно, басу континуо.
"Клавесин, возможно, главное действующее лицо сегодняшнего концерта, нашего замечательного настройщика Андрея Андрианова, который любезно согласился предоставить его для концерта, " — передал слово Борис Саватеевой Дарье. Клавесинистка ввела в исторический экскурс этого инструмента, рассказала о школах клавесиностроения и, конкретно, о данном современном экземпляре немецкого мастера Цуккермана, сделанном по итальянским чертежам. Была исполнена Аллеманда из Партиты ля-минор Иогана Себастиана Баха для клавира.
Много любопытных фактов музыкального «ликбеза», по-студенчески подглядываемых в тетрадке, чуть заикаясь, но очень живо, мило и обстоятельно рассказанных ребятами, предваряло исполнение каждого сочинения программы. Трио-Соната Вильгельма Фридемана, старшего сына Баха, Фантазия для флейты-соло и Парижский квартет Георга Филиппа Телемана, Концерт Антонио Вивальди, Сарабанда и Жига самого Баха для скрипки-соло, Трио-Соната Карла Филиппа Эммануила, среднего сына Баха выстроили небольшую ретроспективу окружения великого гения, которую прекрасно удалось составить ребятам. Хочется отметить непосредственно исполнительское мастерство STELLA CAMERATA. Воспитанное чутье на барочный метро-ритм особенно хорошо проявлялось в ансамблевых вертикалях, слаженности ведения унисонов, ощущения единства духового, струнного и клавишного взятия «дыхания». Чувство стиля не подводило молодых музыкантов. Можно сказать, ансамбль в смысле «вместе» был практически идеален. И спасибо ребятам за то, что они сами любовались во время исполнения всеми этими такими далекими от нас барочными «стариками». Борис Акишин, к тому же, показал недюжиную способность конферанса, ловко держащего внимание слушателя в своих руках.
Концерт получился высоко-профессиональным, цельным и интересным. Не стыдно и на большую сцену вынести.