Вокруг Баха: концерт студенческого ансамбля STELLA CAMERATA

MUSICA INTEGRAL — Музыка объединяет — название фестиваля Ассоциации студенческих клубов классической музыки России (АСККМ). Основными задачами Ассоциации являются популяризация классической музыки, повышение культурно-нравственного уровня молодежи, создание условий для сотрудничества и консолидации общества на основе классической музыки. Мир через культуру.

Первый Фестиваль Ассоциации состоялся в 2016 году. Третий нынешний фестиваль — это уже более 100 музыкантов со всей России, участвующих в 10 мероприятиях студенческого форума. Это не только концерты классической музыки на сценах ведущих московских вузов, но и мастер-классы исполнительского мастерства, выставка картин молодых художников «Вдохновлённые музыкой» и заключительный концерт в Большом зале Московской консерватории. Это уникальный молодежный фестиваль классической музыки, объединяющий в камерных ансамблях и оркестре профессиональных музыкантов с музыкантами-любителями.

STELLA CAMERATA — ребята, молодые музыканты-профессионалы отнеслись к своему концерту согласно концепту студенческого движения АСККМ, соотнеся музыкально-исполнительские задачи с культурно-просветительскими.

"Мы, STELLA CAMERATA, существуем год с «хвостиком», впервые участвуем в этом фестивале по приглашению организатора, председателя АСККМ Бориса Жилинского. Привычно мы исполняем музыку старинную, но не только. Наш состав — это студенты 4 и 5 курсов Московской консерватории Юлия Сабитова (скрипка), Дарья Саватеева (клавесин), Александра Зверева (флейта), Ружавинский Никита (виолончель) и я, " — рассказал ведущий концерта Акишин Борис (гобой). «Наша программа „Вокруг Баха“ состоит из музыки современников Иоганна Себастиана, его коллег, друзей, сыновей и его самого, поэтому представляет некую картину времени, картину мира, в котором жил Бах.»

Иоганн Фридрих Фарш — малоизвестный сейчас современник Иоганна Себастиана часто упоминается Бахом в своей переписке. Бах, Гендель, Телеман знали и ценили его музыку. Квартет Си-бемоль мажор для флейты, гобоя, скрипки и баса континуо Фарша камерно-торжественно открыл концерт. Четыре партии, но пять исполнителей. Виолончель вторила нижнему голосу клавесина, собственно, басу континуо.

"Клавесин, возможно, главное действующее лицо сегодняшнего концерта, нашего замечательного настройщика Андрея Андрианова , который любезно согласился предоставить его для концерта, " — передал слово Борис Саватеевой Дарье. Клавесинистка ввела в исторический экскурс этого инструмента, рассказала о школах клавесиностроения и, конкретно, о данном современном экземпляре немецкого мастера Цуккермана, сделанном по итальянским чертежам. Была исполнена Аллеманда из Партиты ля-минор Иогана Себастиана Баха для клавира.

Много любопытных фактов музыкального «ликбеза», по-студенчески подглядываемых в тетрадке, чуть заикаясь, но очень живо, мило и обстоятельно рассказанных ребятами, предваряло исполнение каждого сочинения программы. Трио-Соната Вильгельма Фридемана, старшего сына Баха, Фантазия для флейты-соло и Парижский квартет Георга Филиппа Телемана, Концерт Антонио Вивальди , Сарабанда и Жига самого Баха для скрипки-соло, Трио-Соната Карла Филиппа Эммануила, среднего сына Баха выстроили небольшую ретроспективу окружения великого гения, которую прекрасно удалось составить ребятам. Хочется отметить непосредственно исполнительское мастерство STELLA CAMERATA. Воспитанное чутье на барочный метро-ритм особенно хорошо проявлялось в ансамблевых вертикалях, слаженности ведения унисонов, ощущения единства духового, струнного и клавишного взятия «дыхания». Чувство стиля не подводило молодых музыкантов. Можно сказать, ансамбль в смысле «вместе» был практически идеален. И спасибо ребятам за то, что они сами любовались во время исполнения всеми этими такими далекими от нас барочными «стариками». Борис Акишин, к тому же, показал недюжиную способность конферанса, ловко держащего внимание слушателя в своих руках.

Концерт получился высоко-профессиональным, цельным и интересным. Не стыдно и на большую сцену вынести.