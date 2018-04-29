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Знаменитый московский флейтист даст концерт в Костроме
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Знаменитый московский флейтист даст концерт в Костроме 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
14 мая в 18:30 в большом зале губернского симфонического оркестра на улице Никитской состоится концерт с участием знаменитого московского флейтиста Максима Рубцова, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
На сцене будет исполнена фантазия на тему Бизе «Кармен», Лондонское концертино для флейты и струнных Рубцова, «Полет шмеля» Римского-Корсакова, Симфония «Юпитер» Моцарта.
Максим Рубцов — солист Российского национального оркестра. Окончил московскую консерваторию и аспирантуру, а в оркестре начал работать в 1999 году, в 2003 назначен концертмейстером группы флейт. В 2002 году его пригласил играть в симфоническом оркестре Сан-Франциско на Фестивале русского искусства дирижер Майкл Тилсон Томас.
В 2003 году он исполнил сольную партию Музыканта в театрализованной симфонической сказке Джона Корильяно «Повелитель крыс».
Максим много выступает с сольными концертами, выступает в составе камерных ансамблей в Москве, Лондоне, городах России, Испании, США.
Билеты продаются в кассе оркестра, телефон: 42-77-61. Стоимость билетов: 200 — 500 рублей. Покупайте билеты через онлайн-кассу.
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