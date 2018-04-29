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Канье Уэст шокировал фанатов обложкой нового альбома
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Канье Уэст шокировал фанатов обложкой нового альбома 

Журнал ОК! 1 час назад
Несколько дней назад хип-хоп-исполнитель Канье Уэст вырвался из затишья и стал публиковать одно за другим сообщения в Twitter. В минувшую субботу он поделился с подписчиками скриншотом переписки с другом. Рэпер прислал фотографию хирурга Яна Адамса, который сделал роковую пластическую операцию его матери, после которой она скончалась.
Это обложка моего альбома. Это пластический хирург Ян Адамс, он сделал последнюю операцию моей маме, после которой она умерла. Есть идеи, как назвать альбом? — спросил рэпер.
Скриншот из Twitter Канье Уэста
Я хочу простить его (Яна Адамса — прим. ред.) и перестать ненавидеть, — добавил Канье.
В ответ рэпер получил идею для названия пластинки (и она ему очень понравилась!). Скорее всего, Уэст остановится на варианте «Love Everyone» («Люби всех»).
В комментариях поклонники музыканта оценили решение Канье.
Это очень сильный поступок, Канье заслуживает звание главного философа современности!, — пишут подписчики.
Канье Уэст в футболке с изображением Донды Уэст
Мать музыканта Донда Уэст ушла из жизни в 2007 году из-за неудачной платической операции. Врач допустил пациентку без прохождения полного обследования. После смерти профессора Чикагского университета губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер издал закон, вынуждающий пациентов предоставлять медицинское освидетельствование перед пластическими операциями.
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