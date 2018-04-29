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Челябинские мужчины трогательно исполнили песню «Тёмная ночь»
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Челябинские мужчины трогательно исполнили песню «Тёмная ночь» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Клип с сентиментальным исполнением челябинцами военной песни «Тёмная ночь» появился в интернете, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Лирическую песню, написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца», исполнили 15 мужчин из Челябинска. Среди них известные в городе ведущие Арсен Карапетян и Павел Седов.
Выход клипа приурочен к 9 мая. Таким образом, челябинские шоумены решили поблагодарить ветеранов за победу над фашизмом.
Отметим, что композиция «Тёмная ночь» была в СССР одной из наиболее популярных песен, созданных во время Великой Отечественной войны.
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