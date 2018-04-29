Челябинские мужчины трогательно исполнили песню «Тёмная ночь»

Клип с сентиментальным исполнением челябинцами военной песни «Тёмная ночь» появился в интернете, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Лирическую песню, написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца», исполнили 15 мужчин из Челябинска. Среди них известные в городе ведущие Арсен Карапетян и Павел Седов

Выход клипа приурочен к 9 мая. Таким образом, челябинские шоумены решили поблагодарить ветеранов за победу над фашизмом.

Отметим, что композиция «Тёмная ночь» была в СССР одной из наиболее популярных песен, созданных во время Великой Отечественной войны.