Пациенты петербургского психинтерната выпустили электронный альбом на немецком лейбле

Пациенты отделения патологий высокой тяжести психинтерната в Петергофе создали электронную группу «Build Your House Underground». Недавно они выпустили альбом на немецком лейбле.

Толчком к созданию группы стали несколько MIDI-контроллеров, которые принес сотрудник волонтерской организации «Перспективы» Роман Можаров. Кроме этого, он установил на компьютер несколько музыкальных редакторов. Так, среди пациентов оказалось много талантливых людей. Например, 35-летний Константин Саламатин записал сольный альбом «Solomon Keys», выпущенный на немецком лейбле Spheredelic. Пластинка собрала десятки положительных отзывов от зарубежных коллег.

Музыканты много экспериментируют со стилем и играют «от кислотного джаза» до «электронного death metal». Вместе с сопровождающими волонтерами они выступают в ночных клубах Петербурга, а один из участников коллектива сыграл сет на выставке художницы Юлии Косульниковой, которая живет в Волосовском психоневрологическом интернате.

По материалам радио «Зазеркалье».