Ещё
Пациенты петербургского психинтерната выпустили электронный альбом на немецком лейбле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пациенты петербургского психинтерната выпустили электронный альбом на немецком лейбле 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Пациенты отделения патологий высокой тяжести психинтерната в Петергофе создали электронную группу «Build Your House Underground». Недавно они выпустили альбом на немецком лейбле.
Толчком к созданию группы стали несколько MIDI-контроллеров, которые принес сотрудник волонтерской организации «Перспективы» Роман Можаров. Кроме этого, он установил на компьютер несколько музыкальных редакторов. Так, среди пациентов оказалось много талантливых людей. Например, 35-летний Константин Саламатин записал сольный альбом «Solomon Keys», выпущенный на немецком лейбле Spheredelic. Пластинка собрала десятки положительных отзывов от зарубежных коллег.
Музыканты много экспериментируют со стилем и играют «от кислотного джаза» до «электронного death metal». Вместе с сопровождающими волонтерами они выступают в ночных клубах Петербурга, а один из участников коллектива сыграл сет на выставке художницы Юлии Косульниковой, которая живет в Волосовском психоневрологическом интернате.
По материалам радио «Зазеркалье».
Собака: последние новости
Фоторепортаж: петербургские фанаты обступили Джареда Лето на Дворцовой Уикенд в Курске с 28 апреля по 2 мая "Карл Маркс пикник" пройдет в "Арсенале"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы56
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Киноляпы, которые никто не замечал24
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение